На Кіпрі до перших учасників програми Visa Agentic Ready увійшли Pay.com, Ecommbx, Payabl, Solidgate, JCC, Nuvei та Unlimit. Платіжна компанія Visa запустила новий етап програми для екосистеми приймання платежів у Європі, повідомляє Cyprus Mail. До нього долучилися понад 85 учасників, зокрема Adyen, Barclaycard Payments, Checkout.com, Global Payments, Nuvei, PayPal, Stripe та Worldline.

Програма має допомогти торговцям, постачальникам платіжних послуг і еквайрам підготуватися до транзакцій, які від імені користувачів ініціюють ШІ-агенти. Учасники зможуть перевіряти, як розпізнавати та автентифікувати таких агентів, а також обробляти ініційовані ними платежі, використовуючи наявну платіжну інфраструктуру.

Тестування транзакцій ШІ-агентів

Програма Agentic Ready для приймання платежів охоплює операції за споживчими й комерційними картками. Visa заявила, що спільна система тестування має враховувати особливості європейського платіжного ринку, зокрема вимоги щодо безпеки, автентифікації та контролю з боку споживача.

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Новий етап доповнює запуск програми раніше цього року, до якого вже приєдналися понад 40 європейських емітентів карток. За даними Visa, інші фінансові установи, торговці та технологічні партнери, як очікується, долучатимуться до ініціативи протягом 2027 року.

Учасники на Кіпрі

Керівник Visa на Кіпрі Майкл Іоаннідес заявив, що ШІ-агенти вже змінюють способи пошуку товарів, покупок і оплати. За його словами, для поширення таких сервісів потрібна довіра споживачів і торговців до безпечності та надійності транзакцій.

У межах програми учасники тестуватимуть практичні сценарії платежів, ініційованих агентами. Зокрема, Stripe повідомила про перевірку способів розпізнавання таких платежів, посилення контролю торговців і підвищення рівня схвалення операцій, а PayPal працює з Visa над прийманням торговцями агентських токенів Visa. Платформа Visa Acceptance також передбачає інструменти для захисту від шахрайства, управління обліковими даними та врегулювання спорів.

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