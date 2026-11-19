Na Cyprze do pierwszych uczestników programu Visa Agentic Ready weszły Pay.com, Ecommbx, Payabl, Solidgate, JCC, Nuvei i Unlimit. Firma płatnicza Visa uruchomiła nowy etap programu dla ekosystemu akceptacji płatności w Europie, informuje Cyprus Mail. Dołączyło do niego ponad 85 uczestników, w tym Adyen, Barclaycard Payments, Checkout.com, Global Payments, Nuvei, PayPal, Stripe i Worldline.

Program ma pomóc sprzedawcom, dostawcom usług płatniczych i agentom rozliczeniowym przygotować się do transakcji inicjowanych przez agentów AI w imieniu użytkowników. Uczestnicy będą mogli sprawdzać, jak rozpoznawać i uwierzytelniać takich agentów, a także przetwarzać inicjowane przez nich płatności z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury płatniczej.

Testowanie transakcji agentów AI

Program Agentic Ready dla akceptacji płatności obejmuje transakcje kartami konsumenckimi i komercyjnymi. Visa oświadczyła, że wspólny system testowania powinien uwzględniać specyfikę europejskiego rynku płatności, w tym wymogi dotyczące bezpieczeństwa, uwierzytelniania i kontroli ze strony konsumenta.

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Nowy etap uzupełnia uruchomienie programu na początku tego roku, do którego dołączyło już ponad 40 europejskich emitentów kart. Według Visa oczekuje się, że inne instytucje finansowe, sprzedawcy i partnerzy technologiczni będą dołączać do inicjatywy w ciągu 2027 roku.

Uczestnicy na Cyprze

Szef Visa na Cyprze Michael Ioannides oświadczył, że agenci AI już zmieniają sposoby wyszukiwania towarów, zakupów i płatności. Według niego upowszechnienie takich usług wymaga zaufania konsumentów i sprzedawców do bezpieczeństwa i niezawodności transakcji.

W ramach programu uczestnicy będą testować praktyczne scenariusze płatności inicjowanych przez agentów. W szczególności Stripe poinformował o sprawdzaniu sposobów rozpoznawania takich płatności, wzmacniania kontroli sprzedawców i zwiększania wskaźnika zatwierdzania transakcji, a PayPal współpracuje z Visa nad akceptowaniem przez sprzedawców tokenów agentowych Visa. Platforma Visa Acceptance przewiduje również narzędzia do ochrony przed oszustwami, zarządzania danymi uwierzytelniającymi i rozstrzygania sporów.

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