На Кипре в число первых участников программы Visa Agentic Ready вошли Pay.com, Ecommbx, Payabl, Solidgate, JCC, Nuvei и Unlimit. Платежная компания Visa запустила новый этап программы для экосистемы приема платежей в Европе, сообщает Cyprus Mail. К нему присоединились более 85 участников, включая Adyen, Barclaycard Payments, Checkout.com, Global Payments, Nuvei, PayPal, Stripe и Worldline.

Программа должна помочь торговцам, поставщикам платежных услуг и эквайерам подготовиться к транзакциям, которые ИИ-агенты инициируют от имени пользователей. Участники смогут проверить, как распознавать и аутентифицировать таких агентов, а также обрабатывать инициированные ими платежи, используя существующую платежную инфраструктуру.

Тестирование транзакций ИИ-агентов

Программа Agentic Ready для приема платежей охватывает операции по потребительским и коммерческим картам. Visa заявила, что совместная система тестирования должна учитывать особенности европейского платежного рынка, в частности требования к безопасности, аутентификации и контролю со стороны потребителя.

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Новый этап дополняет запуск программы ранее в этом году, к которой уже присоединились более 40 европейских эмитентов карт. По данным Visa, другие финансовые учреждения, торговцы и технологические партнеры, как ожидается, будут присоединяться к инициативе в течение 2027 года.

Участники на Кипре

Руководитель Visa на Кипре Майкл Иоаннидес заявил, что ИИ-агенты уже меняют способы поиска товаров, покупок и оплаты. По его словам, для распространения таких сервисов необходимо доверие потребителей и торговцев к безопасности и надежности транзакций.

В рамках программы участники будут тестировать практические сценарии платежей, инициируемых агентами. В частности, Stripe сообщила о проверке способов распознавания таких платежей, усиления контроля торговцев и повышения уровня одобрения операций, а PayPal работает с Visa над приемом торговцами агентских токенов Visa. Платформа Visa Acceptance также предусматривает инструменты для защиты от мошенничества, управления учетными данными и урегулирования споров.

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