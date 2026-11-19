加密货币交易所 Kraken 的母公司 Payward 已同意收购风险投资公司 Tribe Capital Management。据CoinDesk 报道，交易金额未披露，待满足惯常条件并获得必要批准后，预计将于2027年第一季度完成交割。

Tribe Capital 的资产

Tribe Capital 由阿琼·塞西、乔纳森·许和泰德·梅登伯格于2018年创立。该公司管理着26亿美元资产，并通过集合基金和共同投资机制，投资处于早期和后期发展阶段的私营公司。

阿琼·塞西于2024年10月被任命为 Kraken 联席首席执行官。他同时担任 Tribe Capital 董事长，并于2021年5月加入 Kraken 董事会。

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对 Kraken 的投资

Tribe Capital 于2020年底开始投资 Kraken 的一级和二级股份。截至2021年5月，该公司已投资1.2亿美元，成为这家加密货币交易所第二大机构投资者。

Tribe Capital 还参与了 Kraken 在2025年底进行的融资轮次，包括9月按150亿美元公司估值进行的一轮融资，以及11月宣布的分两批进行的8亿美元融资。

据该媒体报道，此项收购将扩大 Payward 的资产管理业务，使其不再局限于投资加密货币行业和数字资产公司，其中包括重点关注人工智能领域的公司。该交易还将使 Payward 获得私营公司股份的渠道。

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