Payward, spółka macierzysta giełdy kryptowalut Kraken, uzgodniła przejęcie firmy venture capital Tribe Capital Management. Kwoty transakcji nie ujawniono, a jej zamknięcie jest oczekiwane w pierwszym kwartale 2027 roku po spełnieniu standardowych warunków i uzyskaniu niezbędnych zgód, informuje CoinDesk.

Aktywa Tribe Capital

Tribe Capital zostało założone w 2018 roku przez Arjuna Sethiego, Jonathana Hsu i Teda Maidenberga. Firma zarządza aktywami o wartości 2,6 mld dolarów i inwestuje w prywatne spółki na wczesnych i późnych etapach rozwoju poprzez fundusze łączone i mechanizmy współinwestowania.

Arjun Sethi został mianowany współdyrektorem generalnym Kraken w październiku 2024 roku. Jest również przewodniczącym Tribe Capital, a w maju 2021 roku dołączył do rady dyrektorów Kraken.

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Inwestycje w Kraken

Tribe Capital zaczęło inwestować w akcje Kraken na rynku pierwotnym i wtórnym pod koniec 2020 roku. Do maja 2021 roku firma zainwestowała 120 mln dolarów i stała się drugim co do wielkości inwestorem instytucjonalnym giełdy kryptowalut.

Tribe Capital uczestniczyło także w rundach pozyskiwania kapitału przez Kraken pod koniec 2025 roku, w tym w wrześniowej rundzie przy wycenie spółki na 15 mld dolarów oraz w ogłoszonym w listopadzie finansowaniu w wysokości 800 mln dolarów w dwóch transzach.

Według publikacji przejęcie ma rozszerzyć działalność Payward w zakresie zarządzania aktywami poza inwestycje w spółki z branży kryptowalut i aktywów cyfrowych, w tym z naciskiem na firmy z obszaru sztucznej inteligencji. Transakcja zapewni Payward również dostęp do akcji prywatnych spółek.

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