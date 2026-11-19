Компания Payward, материнская структура криптовалютной биржи Kraken, договорилась о приобретении венчурной компании Tribe Capital Management. Сумма сделки не раскрывается, а ее закрытие ожидается в первом квартале 2027 года после выполнения стандартных условий и получения необходимых согласований, сообщает CoinDesk.

Активы Tribe Capital

Tribe Capital была основана в 2018 году Арджуном Сети, Джонатаном Хсу и Тедом Мейденбергом. Компания управляет активами на 2,6 млрд долларов и инвестирует в частные компании на ранних и поздних стадиях развития через объединенные фонды и механизмы соинвестирования.

Арджун Сети был назначен содиректором Kraken в октябре 2024 года. Он также является председателем Tribe Capital, а в мае 2021 года вошел в совет директоров Kraken.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Инвестиции в Kraken

Tribe Capital начала инвестировать в первичные и вторичные акции Kraken в конце 2020 года. К маю 2021 года компания вложила 120 млн долларов и стала вторым по размеру институциональным инвестором криптобиржи.

Также Tribe Capital участвовала в раундах привлечения капитала Kraken в конце 2025 года, в частности в сентябрьском раунде при оценке компании в 15 млрд долларов и в объявленном в ноябре финансировании на 800 млн долларов двумя траншами.

По данным издания, приобретение должно расширить направление управления активами Payward за пределы инвестиций в компании криптоиндустрии и цифровых активов, в частности с фокусом на компании в сфере искусственного интеллекта. Сделка также даст Payward доступ к акциям частных компаний.

Читай нас в