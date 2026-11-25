据英国媒体报道，英国皇家空军正在安装凯夫拉反无人机网，以保护停放在军事基地露天区域的飞机。The War Zone援引《泰晤士报》和天空新闻报道称。

据《泰晤士报》报道，军人接到指令部署与乌克兰使用的类似的防护网。这些网旨在保护无法安置在机库或加固掩体内的飞机。天空新闻也报道称，英国皇家空军基地的被动防护正在加强。

露天停机位上的飞机防护

英国国防部表示，其正持续调整对基地、装备和人员的防护措施，以应对潜在威胁。该部门称，将额外投资4.7亿英镑用于军事设施安全，包括实体防护、监视和反无人机系统。

英国国防部还指出，已向无人机及反无人机技术投资1500万英镑，并对44处至关重要的国防设施上空实施了空域限制。

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英国皇家空军前空军元帅格雷格·巴格韦尔指出，较小型战斗机传统上会在夜间停放在遮蔽设施下，其中相当一部分是加固掩体。与此同时，基地缺少可容纳大型飞机的机库，包括加油机和运输机，因此需要其他解决方案。

航空兵力分散部署

空军元帅哈夫·史密斯爵士表示，空军必须训练在可能发生冲突时将飞机迅速分散部署至全国各地。他表示，近几个月来，由于布赖兹·诺顿基地正在建设一条新跑道，飞机已经被分散部署。该基地是英国皇家空军战略和战术运输航空兵的主要枢纽。

加强安全措施之际，正值有报道称英国境内基地面临威胁，以及欧洲机场附近发生无人机事件。文章还提到对俄罗斯这一侵略国可能使用无人机的担忧。在俄罗斯全面入侵开始前，乌克兰空军曾分散部署飞机和雷达，以降低它们同时遭到打击的风险。

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