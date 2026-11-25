Królewskie Siły Powietrzne Wielkiej Brytanii, według doniesień brytyjskich mediów, instalują kevlarowe siatki przeciw dronom, aby chronić samoloty pozostające na otwartej przestrzeni w bazach wojskowych. Poinformował o tym The War Zone, powołując się na The Times i Sky News.

Według The Times wojskowym polecono rozstawiać siatki podobne do tych stosowanych w Ukrainie. Mają one chronić samoloty, których nie można umieścić w hangarach lub umocnionych schronach. Sky News również informował o wzmocnieniu ochrony pasywnej w bazach Królewskich Sił Powietrznych.

Ochrona samolotów na otwartych stanowiskach postojowych

Ministerstwo Obrony Wielkiej Brytanii oświadczyło, że stale dostosowuje ochronę baz, sprzętu i personelu do potencjalnych zagrożeń. Resort poinformował o dodatkowych inwestycjach w wysokości 470 mln funtów w bezpieczeństwo obiektów wojskowych, w tym w ochronę fizyczną, obserwację i środki przeciwdziałania dronom.

Brytyjskie Ministerstwo Obrony zaznaczyło również, że już zainwestowało 15 mln funtów w technologie dronowe i przeciwdziałania dronom oraz wprowadziło ograniczenia przestrzeni powietrznej nad 44 krytycznie ważnymi obiektami obronnymi.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Były marszałek lotnictwa Królewskich Sił Powietrznych Greg Bagwell zauważył, że mniejsze myśliwce tradycyjnie umieszcza się na noc pod osłoną, przy czym znaczna część tych schronów jest umocniona. Jednocześnie w bazach brakuje hangarów dla dużych samolotów, w tym tankowców i maszyn transportowych, dlatego potrzebne są inne rozwiązania.

Rozproszenie lotnictwa

Marszałek lotnictwa sir Harv Smyth oświadczył, że siły powietrzne muszą ćwiczyć szybkie rozproszenie samolotów na terenie kraju na wypadek możliwego konfliktu. Według niego w ostatnich miesiącach samoloty były już rozpraszane z powodu budowy nowego pasa startowego w bazie Brize Norton — głównym węźle strategicznego i taktycznego lotnictwa transportowego Królewskich Sił Powietrznych.

Wzmocnienie środków bezpieczeństwa następuje w związku z doniesieniami o zagrożeniach dla baz w Wielkiej Brytanii i incydentami z udziałem dronów w pobliżu europejskich lotnisk. W materiale wspomniano również o obawach dotyczących możliwego użycia dronów przez Rosję, państwo-agresora. Przed rozpoczęciem pełnoskalowej inwazji Rosji ukraińskie Siły Powietrzne rozpraszały samoloty i radary, aby zmniejszyć ryzyko ich jednoczesnego rażenia.

Czytaj nas na