Військово-повітряні сили Великої Британії, за повідомленнями британських медіа, встановлюють кевларові протидронові сітки для захисту літаків, які залишаються просто неба на військових базах. Про це з посиланням на The Times і Sky News повідомляє The War Zone.

За даними The Times, військовослужбовцям доручили розгортати сітки, подібні до тих, що застосовують в Україні. Вони мають захищати літаки, які неможливо розмістити в ангарах або укріплених укриттях. Sky News також повідомляв про посилення пасивного захисту на базах Королівських ВПС.

Захист літаків на відкритих стоянках

Міністерство оборони Великої Британії заявило, що постійно адаптує захист баз, техніки та персоналу до потенційних загроз. Відомство повідомило про додаткові 470 млн фунтів стерлінгів інвестицій у безпеку військових об’єктів, зокрема у фізичний захист, спостереження та засоби протидії безпілотникам.

Також британське Міноборони зазначило, що вже інвестувало 15 млн фунтів у технології безпілотників і протидії їм та запровадило обмеження повітряного простору над 44 критично важливими оборонними об’єктами.

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Колишній маршал авіації Королівських ВПС Грег Бегвелл зауважив, що менші винищувачі традиційно розміщують під укриттям на ніч, значна частина яких є укріпленими. Водночас для великих літаків, зокрема паливозаправників і транспортних бортів, на базах бракує ангарів, тому необхідні інші рішення.

Розосередження авіації

Маршал авіації сер Гарв Сміт заявив, що ВПС мають тренувати швидке розосередження літаків по території країни на випадок можливого конфлікту. За його словами, протягом останніх місяців літаки вже розосереджували через будівництво нової злітно-посадкової смуги на базі Брайз-Нортон — головному вузлі стратегічної та тактичної транспортної авіації Королівських ВПС.

Посилення заходів безпеки відбувається на тлі повідомлень про загрози для баз у Великій Британії та інцидентів із безпілотниками поблизу європейських аеродромів. У матеріалі також згадано побоювання щодо можливого застосування дронів Росією — державою-агресором. Перед початком повномасштабного вторгнення Росії українські Повітряні сили розосереджували літаки й радари, щоб зменшити ризик їхнього одночасного ураження.

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