Королевские военно-воздушные силы Великобритании, по сообщениям британских СМИ, устанавливают кевларовые противодроновые сетки для защиты самолетов, которые остаются под открытым небом на военных базах. Об этом со ссылкой на The Times и Sky News сообщает The War Zone.

По данным The Times, военнослужащим поручили разворачивать сетки, подобные тем, которые применяются в Украине. Они должны защищать самолеты, которые невозможно разместить в ангарах или укрепленных укрытиях. Sky News также сообщал об усилении пассивной защиты на базах Королевских ВВС.

Защита самолетов на открытых стоянках

Министерство обороны Великобритании заявило, что постоянно адаптирует защиту баз, техники и персонала к потенциальным угрозам. Ведомство сообщило о дополнительных инвестициях в размере 470 млн фунтов стерлингов в безопасность военных объектов, в частности в физическую защиту, наблюдение и средства противодействия беспилотникам.

Британское Минобороны также отметило, что уже инвестировало 15 млн фунтов в технологии беспилотников и противодействия им, а также ввело ограничения воздушного пространства над 44 критически важными оборонными объектами.

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Бывший маршал авиации Королевских ВВС Грег Бегвелл отметил, что меньшие истребители традиционно размещают на ночь под укрытием, значительная часть которых укреплена. В то же время на базах не хватает ангаров для крупных самолетов, в частности топливозаправщиков и транспортных бортов, поэтому необходимы другие решения.

Рассредоточение авиации

Маршал авиации сэр Харв Смит заявил, что ВВС должны тренировать быстрое рассредоточение самолетов по территории страны на случай возможного конфликта. По его словам, в последние месяцы самолеты уже рассредоточивали из-за строительства новой взлетно-посадочной полосы на базе Брайз-Нортон — главном узле стратегической и тактической транспортной авиации Королевских ВВС.

Усиление мер безопасности происходит на фоне сообщений об угрозах для баз в Великобритании и инцидентов с беспилотниками вблизи европейских аэродромов. В материале также упомянуты опасения относительно возможного применения дронов Россией — государством-агрессором. Перед началом полномасштабного вторжения России украинские Воздушные силы рассредоточивали самолеты и радары, чтобы снизить риск их одновременного поражения.

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