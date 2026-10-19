自10月初以来，伊拉克日均出口超过340万桶石油。石油部长巴西姆·穆罕默德·胡代尔向国家通讯社INA表示，OilPrice报道。这接近该国在与伊朗的战争扰乱霍尔木兹海峡航运前供应的日均330万至350万桶水平。

供应增长

与9月日均出口265万桶相比，10月的数字增加了约75万桶。9月，约25万桶/日通过伊拉克—土耳其输油管道运往土耳其杰伊汉港。

胡代尔表示，伊拉克使用三条出口路线：经霍尔木兹海峡、运往杰伊汉，以及通过叙利亚由油罐车运输。叙利亚石油公司预计，首批载有伊拉克石油的卡车将在10月中旬前抵达地中海港口。大部分伊拉克石油仍从巴士拉的南部码头装运，并经由该海峡运输。

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海峡以外的供应

巴格达还开始自行将石油运送至霍尔木兹海峡以外。买家希望在海峡外接收货物，以避免因战争风险产生的保险附加费。国有的Iraqi Oil Tankers Company使用一艘超大型油轮通过该海峡运输了200万桶石油。

据OilPrice报道，这是数十年来国有营销商SOMO首次将自己的石油运输至霍尔木兹海峡以外。此前，根据FOB交付条款，买家在巴士拉提取货物，并自行承担运输风险。该公司正在就购买自己的油轮进行谈判。

该媒体指出，战争最初几个月，伊拉克南部的产量下降约70%，至日均约130万桶。外交部长福阿德·侯赛因上周估计，该国损失约为600亿美元。巴格达计划在完成通往菲什哈布尔和叙利亚巴尼亚斯港的新管道，以及霍尔木兹新出口码头的建设后，将出口能力提高至日均500万桶。

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