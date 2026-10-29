加拿大 NanoSALV Catalytic 凝胶正通过无人机运往乌克兰前线，用于治疗伤口和烧伤。该产品由卡尔加里公司 NanoTess 生产，直接涂抹在受损部位。正如CBC报道，NanoSALV 于6月在前线投入使用。

在前线的应用

据 NanoTess 称，该凝胶已用于治疗6000名受伤军人和平民。公司联合创始人兼首席执行官梅根·莱斯利表示，该产品适合通过无人机运送，因为它重量轻且不可燃。医疗培训有限的人也可以使用它。

与乌克兰卫生部合作的临床药剂师海莉·尤伦表示，在一名护士要照顾多达90名患者的情况下，这种凝胶有助于争取时间。她说，涂抹该产品后，伤口可以在无需医护人员持续照料的情况下愈合。

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加拿大公司的研发成果

莱斯利表示，NanoTess 于2020年获得了加拿大国防部的资助。2022年，NanoSALV Catalytic 获得加拿大卫生部的批准。在用于军事用途之前，该产品曾通过用于治疗临时定居点中的人员而接受评估。

该公司称，这种凝胶含有纳米材料，可促进自然愈合过程、减少该过程所需的能量，并对抗可能引发感染的微生物。NanoSALV 在乌克兰的使用结果在多伦多举行的 CAN Health Network 年度会议上公布。

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