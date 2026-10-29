Kanadyjski żel NanoSALV Catalytic do leczenia ran i oparzeń jest dostarczany dronami na ukraiński front. Środek produkuje firma NanoTess z Calgary, a stosuje się go bezpośrednio na uszkodzenia. Jak informuje CBC, NanoSALV stał się dostępny na pierwszej linii frontu w czerwcu.

Zastosowanie na pierwszej linii frontu

Według NanoTess żelem leczono już 6 tysięcy rannych wojskowych i cywilów. Współzałożycielka i dyrektorka generalna firmy Megan Leslie oświadczyła, że środek nadaje się do dostarczania bezzałogowcami, ponieważ jest lekki i niepalny. Mogą go również stosować osoby z ograniczonym przeszkoleniem medycznym.

Farmaceutka kliniczna Hayley Uren, która współpracuje z Ministerstwem Zdrowia Ukrainy, powiedziała, że żel pomaga zyskać czas w sytuacjach, gdy jedna pielęgniarka opiekuje się nawet 90 pacjentami. Według niej po zastosowaniu środka rana może goić się bez stałej opieki personelu medycznego.

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Rozwój kanadyjskiej firmy

Według Leslie NanoTess otrzymała grant od kanadyjskiego Ministerstwa Obrony Narodowej w 2020 roku. W 2022 roku NanoSALV Catalytic uzyskał zezwolenie Health Canada. Przed zastosowaniem wojskowym środek oceniano, wykorzystując go do leczenia ludzi w tymczasowych osiedlach.

Firma twierdzi, że żel zawiera nanomateriały, które wspierają naturalny proces gojenia, zmniejszają energię potrzebną do tego procesu i przeciwdziałają mikroorganizmom mogącym powodować infekcje. Wyniki stosowania NanoSALV w Ukrainie przedstawiono na dorocznej konferencji CAN Health Network w Toronto.

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