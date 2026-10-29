Канадский гель NanoSALV Catalytic для лечения ран и ожогов доставляют дронами на украинский фронт. Средство производит компания NanoTess из Калгари, его наносят непосредственно на повреждения. Как сообщает CBC, NanoSALV стал доступен на передовой в июне.

Применение на передовой

По данным NanoTess, гелем уже лечили 6 тысяч раненых военных и гражданских. Соучредительница и генеральный директор компании Меган Лесли заявила, что средство подходит для доставки беспилотниками, поскольку оно лёгкое и негорючее. Его также могут применять люди с ограниченной медицинской подготовкой.

Клинический фармацевт Хейли Юрен, работающая с Министерством здравоохранения Украины, сказала, что гель помогает выиграть время в ситуациях, когда одна медсестра ухаживает за 90 пациентами. По её словам, после нанесения средства рана может заживать без постоянного ухода медицинского персонала.

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Разработка канадской компании

По словам Лесли, NanoTess получила грант Министерства национальной обороны Канады в 2020 году. В 2022 году NanoSALV Catalytic получил разрешение Health Canada. До военного применения средство оценивали, используя его для лечения людей во временных поселениях.

Компания утверждает, что гель содержит наноматериалы, которые способствуют естественному процессу заживления, уменьшают необходимую для него энергию и противодействуют микроорганизмам, способным вызывать инфекции. Результаты использования NanoSALV в Украине представили на ежегодной конференции CAN Health Network в Торонто.

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