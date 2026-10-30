28%的美国成年人承认曾为获得抗生素而说谎——Live Science

在美国，28%的受访成年人表示，为了从医生那里获得抗生素，他们曾夸大或编造症状。Live Science报道了两项调查的结果。

成年人的调查显示了什么

第一项调查于2026年1月至2月在来自美国不同地区的近960名成年人中进行。约26%的受访者表示曾夸大已有症状，17%表示曾编造症状。最常见的是类似感冒的症状：发烧、咳嗽和喉咙痛。

在歪曲自身状况信息的人中，约三分之二至少有一定把握认为，这会促使医生开具抗生素。其中77%表示，这种策略至少有一次奏效。受访者列出的动机包括身体不适、相信抗生素会帮助自己更快康复并重返日常活动，以及希望控制所开具的治疗方案。

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家长的回答与过度治疗风险

第二项规模较小的调查涵盖了236名18岁以下儿童和青少年的父母及其他监护人。约27%的参与者称，他们为了获得抗生素而不实描述孩子的症状；其中87%认为，这至少有一次取得了效果。

这项研究于2026年10月30日发表在《JAMA Network Open》上。研究作者指出，这类回答可能导致儿科领域抗生素的过度使用。抗生素不能治疗病毒感染，而不当使用会对细菌施加额外压力，这可能促进耐药性的形成。同时，研究人员警告称，参与者未必代表全体美国人口，且部分人可能没有报告或不记得曾不实描述症状的情况。

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