W USA 28% ankietowanych dorosłych przyznało, że wyolbrzymiało lub wymyślało objawy, próbując uzyskać od lekarza antybiotyki. O wynikach dwóch badań ankietowych informuje Live Science.

Co wykazało badanie wśród dorosłych

Pierwsze badanie ankietowe przeprowadzono wśród niemal 960 dorosłych z różnych regionów USA w styczniu–lutym 2026 roku. Około 26% respondentów stwierdziło, że wyolbrzymiało istniejące objawy, a 17% — że je wymyślało. Najczęściej chodziło o objawy podobne do przeziębienia: gorączkę, kaszel i ból gardła.

Około dwie trzecie osób, które zniekształcały informacje o swoim stanie, było co najmniej umiarkowanie pewnych, że skłoni to lekarza do przepisania antybiotyków. 77% z nich stwierdziło, że taka taktyka zadziałała co najmniej raz. Wśród motywów respondenci wymieniali złe samopoczucie, przekonanie, że antybiotyki pomogą szybciej wyzdrowieć i wrócić do codziennych zajęć, a także chęć kontrolowania przepisanego leczenia.

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Odpowiedzi rodziców i ryzyko nadmiernego leczenia

Drugie, mniejsze badanie ankietowe objęło 236 rodziców i innych opiekunów dzieci oraz nastolatków poniżej 18. roku życia. Około 27% uczestników powiedziało, że nieprawdziwie opisywało objawy dziecka, by uzyskać antybiotyki; 87% z nich uważało, że przyniosło to rezultat co najmniej raz.

Autorzy badania, opublikowanego 30 października 2026 roku w JAMA Network Open, zauważyli, że takie odpowiedzi mogą przyczyniać się do nadmiernego stosowania antybiotyków w pediatrii. Antybiotyki nie leczą infekcji wirusowych, a ich niewłaściwe stosowanie wywiera dodatkową presję na bakterie, co może sprzyjać rozwojowi oporności na leki. Jednocześnie naukowcy zastrzegli, że uczestnicy niekoniecznie reprezentowali całą populację USA, a część osób mogła nie zgłosić lub nie pamiętać przypadków nieprawdziwego opisywania objawów.

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