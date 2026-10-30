28% взрослых в США признались во лжи ради антибиотиков — Live Science

В США 28% опрошенных взрослых сообщили, что преувеличивали или выдумывали симптомы, пытаясь получить у врача антибиотики. О результатах двух опросов сообщает Live Science.

Что показал опрос взрослых

Первый опрос прошли почти 960 взрослых из разных регионов США в январе–феврале 2026 года. Примерно 26% респондентов заявили, что преувеличивали имеющиеся симптомы, а 17% — что выдумывали их. Чаще всего речь шла о симптомах, похожих на простуду: повышенной температуре, кашле и боли в горле.

Около двух третей тех, кто искажал информацию о своем состоянии, были как минимум умеренно уверены, что это побудит врача назначить антибиотики. 77% из них заявили, что такая тактика хотя бы раз сработала. Среди мотивов респонденты называли плохое самочувствие, убеждение, что антибиотики помогут быстрее выздороветь и вернуться к повседневным делам, а также желание контролировать назначенное лечение.

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Ответы родителей и риск чрезмерного лечения

Второй, меньший по масштабу опрос охватил 236 родителей и других опекунов детей и подростков младше 18 лет. Около 27% участников сказали, что неправдиво описывали симптомы ребенка ради антибиотиков; 87% из них считали, что это хотя бы раз дало результат.

Авторы исследования, опубликованного 30 октября 2026 года в JAMA Network Open, отметили, что такие ответы могут способствовать чрезмерному применению антибиотиков в педиатрии. Антибиотики не лечат вирусные инфекции, а их ненадлежащее использование создает дополнительное давление на бактерии, что может способствовать развитию устойчивости к препаратам. В то же время ученые предупредили: участники не обязательно представляли все население США, а часть людей могла не сообщить или не вспомнить случаи неправдивого описания симптомов.

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