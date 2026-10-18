英国卫生大臣伊薇特·库珀宣布，将额外拨款1.4亿英镑用于英格兰的紧急医疗服务。这笔资金旨在冬季来临前提升国民保健服务体系（NHS）的能力；该官员评估认为，这个冬季将比往常更加艰难。《卫报》报道。

资金将投向14个项目

这笔资金将分配给14个项目，包括建设新的紧急医疗中心、扩充救护车车队以及升级急诊科。库珀表示，NHS早在7月就开始为季节性疾病的影响做准备。

夏季高温给系统带来了额外负担。6月至8月，近730万人前往急诊科就诊，这是夏季期间的最高纪录。9月，专家警告称，创纪录的夏季高温影响将与包括流感和诺如病毒在内的冬季感染叠加。

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流感季提前到来的迹象

NHS国家医疗主任此前表示，早期流感季出现了令人担忧的迹象。弗兰基·斯沃兹教授指出，她记忆中这一时期因流感住院的人数最高，同时预计因Covid住院的人数也将增加。

NHS England负责绩效和服务提供的执行主任埃玛·罗兰表示，对当日紧急医疗服务和紧急治疗中心的投资，应有助于患者在合适的地点及时获得适当的帮助。她还呼吁符合接种资格的人接种流感疫苗及其他冬季病毒疫苗。

与此同时，英格兰皇家护理学院执行主任帕特里夏·马奎斯表示，额外资金在短期内有帮助，但对于因人员短缺而处于能力极限的系统来说仍然不足。

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