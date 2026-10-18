W Wielkiej Brytanii minister zdrowia Yvette Cooper ogłosiła przeznaczenie dodatkowych 140 mln funtów na pilną opiekę medyczną w Anglii. Środki mają zwiększyć możliwości Narodowej Służby Zdrowia (NHS) przed zimą, która, według oceny minister, będzie trudniejsza niż zwykle. Informuje o tym The Guardian.

Środki zostaną przeznaczone na 14 projektów

Finansowanie zostanie rozdzielone między 14 projektów, w tym utworzenie nowych centrów pilnej opieki, rozbudowę floty karetek oraz modernizację oddziałów ratunkowych. Według Cooper NHS rozpoczęła przygotowania na skutki chorób sezonowych już w lipcu.

Dodatkowe obciążenie systemu stworzyły letnie upały. Od czerwca do sierpnia do oddziałów ratunkowych zgłosiło się niemal 7,3 mln osób — był to najwyższy wynik dla okresu letniego. We wrześniu eksperci ostrzegali przed połączeniem skutków rekordowych temperatur latem i zimowych infekcji, w tym grypy oraz norowirusa.

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Oznaki wczesnego sezonu grypowego

Krajowy dyrektor medyczny NHS wcześniej poinformował o niepokojących oznakach wczesnego sezonu grypowego. Profesor Frankie Swords zaznaczyła, że liczba hospitalizacji z powodu grypy o tej porze roku jest najwyższa, jaką pamięta, a jednocześnie spodziewany jest wzrost hospitalizacji z powodu Covid.

Emma Rowland, dyrektorka wykonawcza NHS England ds. efektywności i świadczenia usług, oświadczyła, że inwestycje w jednodniową opiekę doraźną i centra pilnego leczenia powinny pomóc pacjentom otrzymać odpowiednią pomoc we właściwym miejscu i we właściwym czasie. Wezwała również osoby uprawnione do szczepień, aby zaszczepiły się przeciw grypie i innym zimowym wirusom.

Tymczasem Patricia Marquis, dyrektorka wykonawcza Royal College of Nursing England, uznała dodatkowe finansowanie za pomocne w krótkiej perspektywie, lecz niewystarczające dla systemu, który, jak powiedziała, znajduje się na granicy możliwości z powodu niedoborów kadrowych.

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