В Великобритании министр здравоохранения Иветт Купер объявила о выделении дополнительных £140 млн на неотложную медицинскую помощь в Англии. Средства должны увеличить возможности Национальной службы здравоохранения (NHS) в преддверии зимы, которая, по оценке чиновницы, будет сложнее обычной. Об этом сообщает The Guardian.

Средства направят на 14 проектов

Финансирование распределят между 14 проектами, в частности на создание новых центров неотложной помощи, расширение парка автомобилей скорой помощи и модернизацию отделений экстренной медицинской помощи. По словам Купер, NHS начала готовиться к воздействию сезонных заболеваний еще в июле.

Дополнительную нагрузку на систему создала летняя жара. С июня по август в отделения экстренной помощи обратились почти 7,3 млн человек — это самый высокий показатель для летнего периода. В сентябре эксперты предупреждали о сочетании последствий рекордных температур летом и зимних инфекций, в частности гриппа и норовируса.

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Признаки раннего сезона гриппа

Национальный медицинский директор NHS ранее заявил о тревожных признаках раннего сезона гриппа. Профессор Фрэнки Свордс отметила, что число госпитализаций из-за гриппа в этот период года является самым высоким, какое она помнит, при этом ожидается рост госпитализаций из-за Covid.

Исполнительный директор NHS England по эффективности и предоставлению услуг Эмма Роуленд заявила, что инвестиции в экстренную помощь в течение одного дня и центры неотложного лечения должны помочь пациентам получать надлежащую помощь в нужном месте и вовремя. Она также призвала людей, имеющих право на вакцинацию, сделать прививки от гриппа и других зимних вирусов.

В то же время исполнительный директор Королевского колледжа медсестер Англии Патрисия Маркиз назвала дополнительное финансирование полезным в краткосрочной перспективе, но недостаточным для системы, которая, по ее словам, находится на пределе возможностей из-за нехватки персонала.

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