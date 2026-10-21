FDA批准用于部分直肠癌患者的免疫疗法——《时代》周刊

美国食品药品监督管理局（FDA）于10月19日批准使用多斯塔利单抗（商品名Jemperli）治疗一种特定类型的直肠癌。该药获批用于肿瘤具有高微卫星不稳定性或DNA错配修复缺陷的患者，即MSI-H/dMMR患者，《时代》周刊报道。

这种癌症与遗传突变的累积有关，这些突变使细胞无法恰当修复DNA损伤。据该刊物报道，它约占直肠癌病例的5%至10%。

研究结果

在一项有154名MSI-H/dMMR直肠癌患者参与的研究中，68%的患者在一年后达到完全临床缓解。这意味着医生通过影像学方法及其他监测手段未发现肿瘤迹象。

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参与者接受了九次多斯塔利单抗输注治疗——在六个月内每三周一次。纪念斯隆·凯特琳癌症中心结直肠癌项目负责人兼首席研究员安德里亚·切尔切克表示，完全临床缓解维持一年表明该结果具有持久性。

避免标准治疗的可能性

多斯塔利单抗属于检查点抑制剂，可帮助免疫系统识别并攻击肿瘤细胞。直肠癌的标准治疗可能包括化疗、放射治疗和手术。对于部分具有相应突变的患者，如果肿瘤在免疫治疗后消失，新方案可能使其避免这些治疗方法。

约20%的研究参与者报告了疲劳、皮疹、腹泻和严重瘙痒。切尔切克强调，医生仍需更准确地确定如何评估完全临床缓解，以及如何在治疗后监测患者状况。她的团队正在研究对血液中肿瘤遗传片段的分析以及改进的影像学方法。

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