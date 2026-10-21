FDA схвалило імунотерапію для частини пацієнтів із раком прямої кишки — TIME

У США Управління з контролю за продуктами й ліками (FDA) 19 жовтня схвалило препарат достарлімаб, відомий під торговою назвою Jemperli, для лікування окремого типу раку прямої кишки. Препарат схвалили для пацієнтів із пухлинами з високою мікросателітною нестабільністю або дефіцитом системи репарації невідповідностей ДНК — MSI-H/dMMR, повідомляє TIME.

Такий тип раку пов’язаний із накопиченням генетичних мутацій, через які клітини не можуть належним чином відновлювати пошкодження ДНК. За даними видання, він становить близько 5–10% випадків раку прямої кишки.

Результати дослідження

У дослідженні за участю 154 людей із MSI-H/dMMR-раком прямої кишки 68% пацієнтів через рік мали повну клінічну відповідь. Це означає, що лікарі не виявили ознак пухлини за допомогою візуалізаційних методів та інших способів її контролю.

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Учасники отримали дев’ять інфузій достарлімабу — по одній кожні три тижні протягом шести місяців. Очільниця напряму колоректального раку онкоцентру Memorial Sloan Kettering і головна дослідниця Андреа Черцек заявила, що збереження повної клінічної відповіді протягом року свідчить про стійкість результату.

Можливість уникнути стандартного лікування

Достарлімаб належить до інгібіторів контрольних точок і допомагає імунній системі розпізнавати та атакувати пухлинні клітини. Стандартне лікування раку прямої кишки може включати хіміотерапію, променеву терапію та операцію. Для частини пацієнтів із відповідними мутаціями нова схема потенційно дає змогу уникнути цих методів, якщо пухлина зникає після імунотерапії.

Приблизно 20% учасників дослідження повідомляли про втому, висип, діарею та сильний свербіж. Черцек наголосила, що лікарям ще належить точніше визначити, як оцінювати повну клінічну відповідь і контролювати стан пацієнтів після лікування. Її команда вивчає аналіз генетичних фрагментів пухлини в крові та вдосконалені методи візуалізації.

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