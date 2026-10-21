FDA одобрило иммунотерапию для части пациентов с раком прямой кишки — TIME

В США Управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) 19 октября одобрило препарат достарлимаб, известный под торговым названием Jemperli, для лечения отдельного типа рака прямой кишки. Препарат одобрили для пациентов с опухолями с высокой микросателлитной нестабильностью или дефицитом системы репарации неспаренных оснований ДНК — MSI-H/dMMR, сообщает TIME.

Этот тип рака связан с накоплением генетических мутаций, из-за которых клетки не могут надлежащим образом восстанавливать повреждения ДНК. По данным издания, он составляет около 5–10% случаев рака прямой кишки.

Результаты исследования

В исследовании с участием 154 человек с MSI-H/dMMR-раком прямой кишки у 68% пациентов через год наблюдался полный клинический ответ. Это означает, что врачи не обнаружили признаков опухоли с помощью методов визуализации и других способов ее контроля.

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Участники получили девять инфузий достарлимаба — по одной каждые три недели в течение шести месяцев. Руководитель направления колоректального рака онкоцентра Memorial Sloan Kettering и главный исследователь Андреа Черцек заявила, что сохранение полного клинического ответа в течение года свидетельствует об устойчивости результата.

Возможность избежать стандартного лечения

Достарлимаб относится к ингибиторам контрольных точек и помогает иммунной системе распознавать и атаковать опухолевые клетки. Стандартное лечение рака прямой кишки может включать химиотерапию, лучевую терапию и операцию. Для части пациентов с соответствующими мутациями новая схема потенциально позволяет избежать этих методов, если опухоль исчезает после иммунотерапии.

Примерно 20% участников исследования сообщали об усталости, сыпи, диарее и сильном зуде. Черцек подчеркнула, что врачам еще предстоит точнее определить, как оценивать полный клинический ответ и контролировать состояние пациентов после лечения. Ее команда изучает анализ генетических фрагментов опухоли в крови и усовершенствованные методы визуализации.

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