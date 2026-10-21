FDA zatwierdziła immunoterapię dla części pacjentów z rakiem odbytnicy — TIME

W Stanach Zjednoczonych Agencja Żywności i Leków (FDA) 19 października zatwierdziła dostarlimab, znany pod nazwą handlową Jemperli, do leczenia określonego typu raka odbytnicy. Lek zatwierdzono dla pacjentów z guzami o wysokiej niestabilności mikrosatelitarnej lub z deficytem systemu naprawy niedopasowań DNA — MSI-H/dMMR, informuje TIME.

Ten typ raka wiąże się z gromadzeniem mutacji genetycznych, przez które komórki nie mogą prawidłowo naprawiać uszkodzeń DNA. Według publikacji stanowi on około 5–10% przypadków raka odbytnicy.

Wyniki badania

W badaniu z udziałem 154 osób z rakiem odbytnicy MSI-H/dMMR u 68% pacjentów po roku stwierdzono całkowitą odpowiedź kliniczną. Oznacza to, że lekarze nie wykryli oznak guza za pomocą metod obrazowania i innych sposobów jego monitorowania.

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Uczestnicy otrzymali dziewięć infuzji dostarlimabu — po jednej co trzy tygodnie przez sześć miesięcy. Andrea Cercek, kierująca programem raka jelita grubego w Memorial Sloan Kettering Cancer Center i główna badaczka, oświadczyła, że utrzymanie całkowitej odpowiedzi klinicznej przez rok wskazuje na trwałość wyniku.

Możliwość uniknięcia standardowego leczenia

Dostarlimab należy do inhibitorów punktów kontrolnych i pomaga układowi odpornościowemu rozpoznawać oraz atakować komórki nowotworowe. Standardowe leczenie raka odbytnicy może obejmować chemioterapię, radioterapię i operację. Dla części pacjentów z odpowiednimi mutacjami nowy schemat potencjalnie pozwala uniknąć tych metod, jeśli guz zniknie po immunoterapii.

Około 20% uczestników badania zgłaszało zmęczenie, wysypkę, biegunkę i silny świąd. Cercek podkreśliła, że lekarze muszą jeszcze dokładniej określić, jak oceniać całkowitą odpowiedź kliniczną i monitorować stan pacjentów po leczeniu. Jej zespół bada analizę genetycznych fragmentów guza we krwi oraz udoskonalone metody obrazowania.

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