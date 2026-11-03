约翰斯·霍普金斯大学西德尼·金梅尔综合癌症中心的研究人员发现，天然化合物雷公藤内酯可能提高癌细胞对药物地西他滨的敏感性。据News-Medical报道，在实验室细胞培养和动物模型中，这些物质的组合增强了肿瘤抑制基因的重新激活以及对癌细胞的清除。

对治疗的耐药性如何产生

雷公藤内酯提取自植物Tripterygium wilfordii，该植物被称为雷公藤。科学家发现，这种化合物会阻断DCTPP1酶。该酶能够在药物被整合进肿瘤细胞DNA之前，破坏DNA甲基转移酶抑制剂的活性形式。

地西他滨和阿扎胞苷属于这类药物。它们可以消除异常DNA甲基化——癌细胞借此抑制限制失控生长的基因的一种机制。这类药物用于治疗某些血液系统肿瘤，包括骨髓增生异常综合征和白血病，但由于细胞防御机制，它们对实体瘤的疗效一直有限。

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结果需要进一步验证

该研究还将高水平DCTPP1与对DNA甲基转移酶抑制剂的耐药性联系起来。作者认为，抑制这种酶可能成为克服耐药性并拓展表观遗传治疗可能性的一种方法。

与此同时，研究人员强调，这些结果属于临床前性质。这项工作并不能证明该植物本身是治疗癌症的手段。要开展涉及人类的试验，必须开发出具有适当疗效、安全性和药理学特性的DCTPP1抑制剂。研究结果于8月26日发表在《Nature Communications》期刊上。

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