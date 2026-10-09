波恩大学医院和波恩大学的研究人员将人类红细胞前体细胞重编程为神经干细胞，并记录到其分子年龄显著降低。正如News-Medical报道的那样，80岁人士的细胞在该程序后，其分子年龄低于20岁。

无需中间阶段的重编程

科学家采用了直接重编程：他们将血细胞转化为神经干细胞，而未先将其转入多能状态。为此，研究人员使用转录因子的组合，这些因子会改变细胞内遗传指令的活性，并引导其沿不同路径发育。

神经干细胞能够形成神经元。在此前的研究中，波恩团队已经显示，以这种方式获得的神经细胞在移植到小鼠大脑后，会与现有神经元形成连接。

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表观遗传年龄逐步下降

研究人员借助分子时钟，或称表观遗传时钟，评估细胞年龄。它们追踪与衰老相关的DNA变化；这些变化不会改变遗传信息本身，但会影响其被读取的频率。

波恩大学医院重建神经生物学研究所所长奥利弗·布吕斯特勒表示，与经由多能干细胞的两阶段方法不同，直接转化中的年轻化是逐步发生的。研究人员能够观察这一过程超过100天；他们认为，这使研究可加速或减缓表观遗传时钟重置的因素和活性物质成为可能。研究结果发表在《Aging Cell》期刊上。

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