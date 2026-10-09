У Бонні омолодили людські клітини під час перепрограмування — News-Medical

Дослідники Університетської лікарні Бонна та Боннського університету перепрограмували клітини-попередники еритроцитів людини в нейральні стовбурові клітини й зафіксували значне зниження їхнього молекулярного віку. Як повідомляє News-Medical, клітини 80-річної людини після процедури мали молекулярний вік менш ніж 20 років.

Перепрограмування без проміжної стадії

Науковці застосували пряме перепрограмування: клітини крові перетворили на нейральні стовбурові клітини, не переводячи їх спершу у плюрипотентний стан. Для цього використовують комбінацію транскрипційних факторів, які змінюють активність генетичних інструкцій у клітині та спрямовують її розвиток іншим шляхом.

Нейральні стовбурові клітини можуть утворювати нейрони. У попередніх дослідженнях боннська група вже показувала, що отримані таким способом нервові клітини після трансплантації в мозок мишей формували зв'язки з наявними нейронами.

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Епігенетичний вік знижувався поступово

Вік клітин оцінювали за допомогою молекулярних, або епігенетичних, годинників. Вони відстежують зміни ДНК, пов'язані зі старінням, які не змінюють саму генетичну інформацію, але впливають на те, як часто вона зчитується.

За словами директора Інституту реконструктивної нейробіології Університетської лікарні Бонна Олівера Брюстле, на відміну від двоетапного методу через плюрипотентні стовбурові клітини, омолодження за прямого перетворення відбувалося поступово. Дослідники могли спостерігати цей процес понад 100 днів, що, на їхню думку, дає змогу досліджувати чинники та активні речовини, які здатні прискорювати або сповільнювати скидання епігенетичних годинників. Результати опублікували в журналі Aging Cell.

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