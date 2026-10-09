Naukowcy ze Szpitala Uniwersyteckiego w Bonn i Uniwersytetu w Bonn przeprogramowali ludzkie komórki prekursorowe erytrocytów w neuronalne komórki macierzyste i odnotowali znaczne obniżenie ich wieku molekularnego. Jak informuje News-Medical, komórki 80-letniej osoby po procedurze miały wiek molekularny poniżej 20 lat.

Przeprogramowanie bez etapu pośredniego

Naukowcy zastosowali bezpośrednie przeprogramowanie: przekształcili komórki krwi w neuronalne komórki macierzyste, nie wprowadzając ich wcześniej w stan pluripotencjalny. W tym celu wykorzystuje się kombinację czynników transkrypcyjnych, które zmieniają aktywność instrukcji genetycznych w komórce i kierują jej rozwój na inną drogę.

Neuronalne komórki macierzyste mogą tworzyć neurony. W poprzednich badaniach grupa z Bonn wykazała już, że uzyskane w ten sposób komórki nerwowe po przeszczepieniu do mózgów myszy tworzyły połączenia z istniejącymi neuronami.

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Wiek epigenetyczny obniżał się stopniowo

Wiek komórek oceniano za pomocą zegarów molekularnych, czyli epigenetycznych. Śledzą one związane ze starzeniem zmiany w DNA, które nie zmieniają samej informacji genetycznej, ale wpływają na to, jak często jest ona odczytywana.

Według Olivera Brüstlego, dyrektora Instytutu Neurobiologii Rekonstrukcyjnej Szpitala Uniwersyteckiego w Bonn, w przeciwieństwie do dwuetapowej metody wykorzystującej pluripotencjalne komórki macierzyste, odmładzanie podczas bezpośredniej konwersji następowało stopniowo. Badacze mogli obserwować ten proces przez ponad 100 dni, co ich zdaniem umożliwia badanie czynników i substancji aktywnych, które mogą przyspieszać lub spowalniać resetowanie zegarów epigenetycznych. Wyniki opublikowano w czasopiśmie Aging Cell.

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