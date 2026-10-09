Исследователи Университетской клиники Бонна и Боннского университета перепрограммировали клетки-предшественники эритроцитов человека в нейральные стволовые клетки и зафиксировали значительное снижение их молекулярного возраста. Как сообщает News-Medical, клетки 80-летнего человека после процедуры имели молекулярный возраст менее 20 лет.

Перепрограммирование без промежуточной стадии

Ученые применили прямое перепрограммирование: клетки крови преобразовали в нейральные стволовые клетки, не переводя их сначала в плюрипотентное состояние. Для этого используется комбинация транскрипционных факторов, которые изменяют активность генетических инструкций в клетке и направляют ее развитие по другому пути.

Нейральные стволовые клетки могут образовывать нейроны. В предыдущих исследованиях боннская группа уже показывала, что полученные таким способом нервные клетки после трансплантации в мозг мышей формировали связи с существующими нейронами.

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Эпигенетический возраст снижался постепенно

Возраст клеток оценивали с помощью молекулярных, или эпигенетических, часов. Они отслеживают связанные со старением изменения ДНК, которые не меняют саму генетическую информацию, но влияют на то, как часто она считывается.

По словам директора Института реконструктивной нейробиологии Университетской клиники Бонна Оливера Брюстле, в отличие от двухэтапного метода через плюрипотентные стволовые клетки, омоложение при прямом преобразовании происходило постепенно. Исследователи могли наблюдать этот процесс более 100 дней, что, по их мнению, позволяет изучать факторы и активные вещества, способные ускорять или замедлять сброс эпигенетических часов. Результаты опубликованы в журнале Aging Cell.

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