美国医疗债务至少达到2200亿美元——《卫报》

美国2024年的医疗债务总额至少达到2200亿美元，尽管慈善组织和州政府正在加大债务减免援助力度。约1400万人拥有超过1000美元的医疗服务债务，另有300万人欠款超过1万美元，《卫报》报道，并援引研究机构KFF的数据。

保险并不总能防止负债

据《Health Affairs Scholar》杂志数据，2024年，21%的美国家庭有逾期医疗账单。KFF将这一问题归因于高昂的治疗费用以及部分人口缺乏医疗保险。同时，由于高额免赔额和较大的自付费用，已投保患者也会面临财务困难。

美国消费者金融保护局曾指出，2021年，超过一半被移交给催收机构的账单涉及医疗服务。专家强调，债务减免能在特定时刻帮助人们，但无法消除债务产生的原因——无法负担必要治疗。

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债务减免计划

非营利组织Undue Medical Debt以大幅折扣从医疗机构和催收机构购买债务组合。该组织估计，捐赠1美元可减免约100美元的医疗债务。该组织表示，其累计促成减免533亿美元债务，其中近一半是在本年度内完成的。

伊利诺伊州政府向Undue Medical拨款1000万美元。该州数据显示，这使该州居民获得超过11亿美元医疗债务减免。Dollar For组织帮助患者申请财政援助，以减免或减少医疗债务；HealthWell Foundation则支持支付处方药共付额、保险保费和免赔额。

联邦法律要求非营利医院制定财政援助政策，但未规定获得援助的最低标准。据Commonwealth Fund数据，18个州已出台规定，要求包括商业医院在内的所有医院提供此类援助；6个州则要求医院核查患者是否有资格获得援助，并在符合资格时免除债务。

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