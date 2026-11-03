W USA suma długów medycznych w 2024 roku sięgnęła co najmniej 220 mld dolarów, choć organizacje charytatywne i władze stanowe zwiększają pomoc w umarzaniu zadłużenia. Około 14 mln osób miało długi za usługi medyczne przekraczające 1 tys. dolarów, a kolejne 3 mln — ponad 10 tys. dolarów, informuje The Guardian, powołując się na organizację badawczą KFF.

Ubezpieczenie nie zawsze chroni przed długami

Według czasopisma Health Affairs Scholar w 2024 roku 21% amerykańskich gospodarstw domowych miało zaległy rachunek za usługi medyczne. KFF wyjaśnia problem wysokimi kosztami leczenia oraz brakiem ubezpieczenia zdrowotnego wśród części ludności. Jednocześnie trudności finansowe dotykają także ubezpieczonych pacjentów z powodu wysokich udziałów własnych i znacznych dopłat z własnej kieszeni.

W 2021 roku ponad połowa rachunków przekazanych firmom windykacyjnym dotyczyła opieki medycznej — wskazywało amerykańskie Biuro Ochrony Finansowej Konsumentów. Eksperci podkreślają, że umarzanie długów pomaga ludziom w konkretnym momencie, ale nie usuwa przyczyn ich powstawania — niedostępności niezbędnego leczenia.

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Programy umarzania długów

Organizacja non-profit Undue Medical Debt odkupuje pakiety długów od placówek medycznych i agencji windykacyjnych ze znaczną zniżką. Według jej oceny darowizna w wysokości 1 dolara może umorzyć około 100 dolarów długu medycznego. Organizacja twierdzi, że łącznie doprowadziła do umorzenia 53,3 mld dolarów, przy czym niemal połowę tej kwoty — w ciągu bieżącego roku.

Władze stanu Illinois przeznaczyły dla Undue Medical 10 mln dolarów. Według danych stanu pozwoliło to umorzyć jego mieszkańcom ponad 1,1 mld dolarów długów medycznych. Organizacja Dollar For pomaga pacjentom składać wnioski o pomoc finansową w celu umorzenia lub zmniejszenia zadłużenia medycznego, a HealthWell Foundation wspiera opłacanie dopłat do leków na receptę, składek ubezpieczeniowych i udziałów własnych.

Prawo federalne zobowiązuje szpitale non-profit do posiadania polityki pomocy finansowej, jednak nie określa minimalnych kryteriów jej uzyskania. Według Commonwealth Fund 18 stanów wprowadziło wymogi udzielania takiej pomocy przez wszystkie szpitale, w tym komercyjne, a sześć stanów zobowiązało szpitale do sprawdzania prawa pacjentów do pomocy i, w razie jego posiadania, umarzania długu.

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