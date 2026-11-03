В США сумма медицинских долгов в 2024 году достигла как минимум 220 млрд долларов, хотя благотворительные организации и власти штатов увеличивают объемы помощи по списанию задолженности. Около 14 млн человек имели долги за медицинские услуги свыше 1 тыс. долларов, а еще 3 млн — более 10 тыс. долларов, сообщает The Guardian со ссылкой на исследовательскую организацию KFF.

Страховка не всегда защищает от долгов

По данным журнала Health Affairs Scholar, в 2024 году просроченный счет за медицинские услуги имели 21% американских домохозяйств. В KFF объясняют проблему высокой стоимостью лечения и отсутствием медицинской страховки у части населения. В то же время финансовые трудности возникают и у застрахованных пациентов из-за высоких франшиз и значительных собственных доплат.

В 2021 году более половины счетов, переданных коллекторам, касались медицинской помощи, отмечало Бюро финансовой защиты потребителей США. Эксперты подчеркивают, что списание долгов помогает людям в конкретный момент, но не устраняет причины их появления — недоступность необходимого лечения.

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Программы списания долгов

Некоммерческая организация Undue Medical Debt выкупает пакеты долгов у медицинских учреждений и коллекторских агентств со значительной скидкой. По ее оценке, пожертвование в 1 доллар может списать примерно 100 долларов медицинского долга. Организация заявляет, что в целом обеспечила списание 53,3 млрд долларов, причем почти половины этой суммы — в течение текущего года.

Власти штата Иллинойс выделили Undue Medical 10 млн долларов. По данным штата, это позволило списать его жителям более 1,1 млрд долларов медицинских долгов. Организация Dollar For помогает пациентам подавать заявки на финансовую помощь для списания или уменьшения медицинской задолженности, а HealthWell Foundation поддерживает оплату доплат за рецептурные лекарства, страховых взносов и франшиз.

Федеральное законодательство обязывает некоммерческие больницы иметь политику финансовой помощи, однако не устанавливает минимальных критериев для ее получения. По данным Commonwealth Fund, 18 штатов ввели требования о предоставлении такой помощи всеми больницами, включая коммерческие, а шесть штатов обязали больницы проверять право пациентов на помощь и при наличии такого права списывать долг.

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