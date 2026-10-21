美国研究人员开发了一套人工智能系统，可根据睡眠期间记录的单导联心电图，评估未来10年发生心房颤动、卒中、心力衰竭及任何原因死亡的风险。研究结果发表在《SLEEP》期刊上，ScienceAlert报道。

来自三家医疗中心的数据

由埃默里大学科学家领导的团队，利用波士顿麻省总医院近1.6万名睡眠研究参与者的数据训练了一个深度学习模型。在研究期间，研究人员通过心电图记录了他们心脏的电活动。

随后，研究人员在两个独立数据集上测试了该系统：埃默里大学医院近1万名患者，以及波士顿Beth Israel Deaconess医疗中心1.3万名患者。该模型按长期心血管风险水平对参与者进行了分类。

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预测结果

在考虑常规风险因素和睡眠特征后，模型评分每增加一个标准差，与心房颤动风险增加103–172%、卒中风险增加19–40%、心力衰竭风险增加69–133%，以及任何原因死亡风险增加65–82%相关。仅在一个组别中发现未来心肌梗死风险具有统计学意义的增加。

作者指出，将模型指标加入现有风险评估系统后，对心房颤动的预测最多改善6%，对心力衰竭的预测最多改善9%，对死亡率的预测最多改善7%。在最浅睡眠阶段，神经系统活动快速变化时，心律和电传导的变化可能尤其有助于评估未来风险。

科学家认为，经过进一步验证后，这种方法可被整合到睡眠研究中，作为及早识别心血管不良结局风险升高人群的工具。

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