Исследователи в США разработали систему искусственного интеллекта, которая по записи одноканальной электрокардиограммы во время сна может оценивать 10-летний риск фибрилляции предсердий, инсульта, сердечной недостаточности и смерти от любых причин. Результаты работы опубликованы в журнале SLEEP, сообщает ScienceAlert.

Данные трех медицинских центров

Команда под руководством ученых Университета Эмори обучила модель глубокого обучения на данных почти 16 тысяч участников исследования сна в Массачусетской общей больнице в Бостоне. Во время исследования у них регистрировали электрическую активность сердца с помощью ЭКГ.

Затем систему проверили на двух независимых наборах данных: почти 10 тысячах пациентов больницы Университета Эмори и 13 тысячах пациентов медицинского центра Beth Israel Deaconess в Бостоне. Модель распределяла участников по уровням долгосрочного сердечно-сосудистого риска.

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Результаты прогнозирования

После учета обычных факторов риска и характеристик сна повышение оценки модели на одно стандартное отклонение связывали с увеличением риска фибрилляции предсердий на 103–172%, инсульта — на 19–40%, сердечной недостаточности — на 69–133%, а смерти от любых причин — на 65–82%. Только в одной группе выявили статистически значимое повышение риска будущего инфаркта миокарда.

Авторы отметили, что добавление показателя модели к существующим системам оценки рисков улучшило прогнозирование фибрилляции предсердий на величину до 6%, сердечной недостаточности — до 9%, а смертности — до 7%. Изменения сердечного ритма и электрической проводимости во время самой легкой стадии сна, когда нервная система быстро меняет активность, могут быть особенно показательными для оценки будущих рисков.

Ученые предполагают, что после дальнейшей проверки этот подход можно будет интегрировать в исследования сна в качестве инструмента раннего выявления людей с повышенным риском неблагоприятных сердечно-сосудистых исходов.

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