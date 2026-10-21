Naukowcy w USA opracowali system sztucznej inteligencji, który na podstawie zapisu jednoodprowadzeniowego elektrokardiogramu podczas snu może oceniać 10-letnie ryzyko migotania przedsionków, udaru mózgu, niewydolności serca i zgonu z dowolnej przyczyny. Wyniki pracy opublikowano w czasopiśmie SLEEP, informuje ScienceAlert.

Dane z trzech ośrodków medycznych

Zespół pod kierownictwem naukowców z Uniwersytetu Emory'ego wytrenował model głębokiego uczenia na danych niemal 16 tysięcy uczestników badania snu w Massachusetts General Hospital w Bostonie. Podczas badania rejestrowano u nich aktywność elektryczną serca za pomocą EKG.

Następnie system sprawdzono na dwóch niezależnych zbiorach danych: niemal 10 tysiącach pacjentów szpitala Uniwersytetu Emory'ego oraz 13 tysiącach pacjentów Beth Israel Deaconess Medical Center w Bostonie. Model klasyfikował uczestników według poziomów długoterminowego ryzyka sercowo-naczyniowego.

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Wyniki prognozowania

Po uwzględnieniu standardowych czynników ryzyka i cech snu wzrost wyniku modelu o jedno odchylenie standardowe wiązał się ze wzrostem ryzyka migotania przedsionków o 103–172%, udaru mózgu o 19–40%, niewydolności serca o 69–133% oraz zgonu z dowolnej przyczyny o 65–82%. Tylko w jednej grupie wykryto statystycznie istotny wzrost ryzyka przyszłego zawału mięśnia sercowego.

Autorzy zaznaczyli, że dodanie wskaźnika modelu do istniejących systemów oceny ryzyka poprawiło prognozowanie migotania przedsionków o wartość do 6%, niewydolności serca — do 9%, a śmiertelności — do 7%. Zmiany rytmu serca i przewodnictwa elektrycznego podczas najlżejszej fazy snu, gdy układ nerwowy szybko zmienia aktywność, mogą być szczególnie miarodajne w ocenie przyszłego ryzyka.

Naukowcy przypuszczają, że po dalszej weryfikacji podejście to będzie można zintegrować z badaniami snu jako narzędzie wczesnego wykrywania osób o podwyższonym ryzyku niekorzystnych następstw sercowo-naczyniowych.

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