美国发现LDL受体丢失机制——ScienceDaily

加州大学圣地亚哥分校的研究人员发现了一种生物学机制：高胆固醇饮食会通过该机制逐渐削弱肝脏从血液中清除低密度脂蛋白（LDL）的能力。在小鼠实验中，阻断这一机制可稳定LDL受体，并显著降低血液中的LDL水平，ScienceDaily报道。

肝脏受体的作用

肝脏通过其细胞表面的LDL受体清除血液中的胆固醇。这些受体从血液循环中捕获LDL，并将其运入细胞内进一步处理。可用的此类受体越多，机体从血液中清除LDL的效率就越高。

科学家发现，饮食中大量的胆固醇会激活Ral蛋白。这会启动一系列过程，导致肝细胞中的LDL受体丢失。研究团队还确定了酶组织蛋白酶A（CTSA）的作用，该酶会促进这些受体数量减少的过程。

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临床试验候选药物

研究人员使用了一种小分子——CTSA抑制剂——并记录到小鼠LDL受体得到稳定，以及循环LDL显著下降。实验也在人体细胞上进行，但该药物降低人体胆固醇的效果尚未得到证实。

CTSA抑制剂此前被开发为一种可能用于治疗心力衰竭的药物。该项目后来因战略原因被终止，但该药物已完成第一期临床试验，在该阶段评估了其对人体的安全性。研究作者认为，这可能加快进入研究该药物治疗高胆固醇有效性的第二期试验。

研究结果发表在《自然》杂志上。该研究的资深作者、医学教授艾伦·萨尔蒂尔表示，所发现的通路不同于他汀类药物和PCSK9抑制剂所针对的机制。

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