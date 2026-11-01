В США выявили механизм потери LDL-рецепторов — ScienceDaily

Исследователи Калифорнийского университета в Сан-Диего выявили биологический механизм, посредством которого рацион с высоким содержанием холестерина постепенно ослабляет способность печени очищать кровь от липопротеинов низкой плотности (LDL). В экспериментах на мышах блокирование этого механизма стабилизировало LDL-рецепторы и существенно снизило уровень LDL в крови, сообщает ScienceDaily.

Роль рецепторов печени

Печень очищает кровь от холестерина с помощью LDL-рецепторов на поверхности ее клеток. Они захватывают LDL из кровотока и переносят его внутрь клеток для дальнейшей обработки. Чем больше таких рецепторов доступно, тем эффективнее организм может выводить LDL из крови.

Ученые выяснили, что большое количество холестерина в рационе активирует белок Ral. Это запускает последовательность процессов, приводящих к потере LDL-рецепторов в клетках печени. Команда также определила роль фермента катепсина A, или CTSA, который способствует процессу уменьшения количества этих рецепторов.

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Кандидат для клинических испытаний

Исследователи использовали малую молекулу — ингибитор CTSA — и зафиксировали стабилизацию LDL-рецепторов и резкое снижение циркулирующего LDL у мышей. Опыты также проводились на человеческих клетках, однако снижение холестерина у людей этим препаратом пока не продемонстрировано.

Ингибитор CTSA ранее разрабатывался как возможное средство против сердечной недостаточности. Программу впоследствии прекратили по стратегическим причинам, однако препарат уже прошел первую фазу клинических испытаний, в ходе которой оценивали его безопасность для людей. Авторы работы считают, что это может ускорить переход ко второй фазе исследований эффективности препарата против высокого холестерина.

Результаты исследования опубликованы в журнале Nature. По словам старшего автора работы, профессора медицины Алана Салтиеля, выявленный путь отличается от механизмов, на которые направлены статины и ингибиторы PCSK9.

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