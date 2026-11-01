Naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego odkryli biologiczny mechanizm, przez który dieta o wysokiej zawartości cholesterolu stopniowo osłabia zdolność wątroby do oczyszczania krwi z lipoprotein o niskiej gęstości (LDL). W eksperymentach na myszach zablokowanie tego mechanizmu ustabilizowało receptory LDL i znacząco obniżyło poziom LDL we krwi, informuje ScienceDaily.

Rola receptorów wątroby

Wątroba oczyszcza krew z cholesterolu za pomocą receptorów LDL na powierzchni swoich komórek. Wychwytują one LDL z krwiobiegu i transportują go do wnętrza komórek w celu dalszego przetworzenia. Im więcej takich receptorów jest dostępnych, tym skuteczniej organizm może usuwać LDL z krwi.

Naukowcy ustalili, że duża ilość cholesterolu w diecie aktywuje białko Ral. Uruchamia to sekwencję procesów prowadzących do utraty receptorów LDL w komórkach wątroby. Zespół określił także rolę enzymu katepsyny A, czyli CTSA, który przyczynia się do procesu zmniejszania liczby tych receptorów.

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Kandydat do badań klinicznych

Badacze wykorzystali małą cząsteczkę — inhibitor CTSA — i odnotowali stabilizację receptorów LDL oraz gwałtowny spadek krążącego LDL u myszy. Eksperymenty przeprowadzono również na ludzkich komórkach, jednak obniżenia cholesterolu u ludzi za pomocą tego leku jeszcze nie wykazano.

Inhibitor CTSA był wcześniej opracowywany jako potencjalny środek przeciw niewydolności serca. Program później zakończono ze względów strategicznych, jednak lek przeszedł już pierwszą fazę badań klinicznych, podczas której oceniono jego bezpieczeństwo dla ludzi. Autorzy pracy uważają, że może to przyspieszyć przejście do drugiej fazy badań nad skutecznością leku przeciw wysokiemu cholesterolowi.

Wyniki badania opublikowano w czasopiśmie Nature. Według starszego autora pracy, profesora medycyny Alana Saltiela, wykryty szlak różni się od mechanizmów, na które ukierunkowane są statyny i inhibitory PCSK9.

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