在南非，西开普省政府因公共医疗卫生部门持续出现药品短缺，呼吁国家层面紧急干预。供应受限给医疗机构以及需要救命药物和治疗慢性病药物的患者带来了额外压力，TimesLIVE报道。

致函部长

西开普省卫生与福祉事务执行委员会成员米雷耶·温格于6月2日首次提出药品短缺问题，当时距离6月11日举行的国家卫生委员会会议尚有数日。四个多月后，供应问题仍然存在。

9月，温格请求卫生部长阿伦·莫措阿莱迪采取紧急行动，并制定明确的供应稳定期限。如今，她还请求交通部长芭芭拉·克里西协助查明并消除南非港口可能存在的物流瓶颈，这些瓶颈可能延误进口药品运送至公立医疗机构。

这名官员请求特别关注德班港，那里曾有人对可能出现的延误表示担忧。同时，该港问题的确切性质和规模尚未确定。省级部门希望协调政府机构、码头运营商和其他相关方的行动。

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检测和重新调配库存

温格表示，供应受到生产限制、国际运输中断、供应商延误、采购问题和监管程序的影响。进口药品抵达南非后，必须在分发至医疗机构前接受质量检测；这一过程需要三至四周。

西开普省卫生部门每周监测开普医疗仓库的库存和供应商表现，并将数据提交给国家政府。临时措施包括在机构之间重新调配药品、寻找替代药物，以及在必要时支持临时进口。

建议患者不要停止服用处方药，也不要自行改变剂量；如果平常使用的药物缺货或治疗方案发生变化，应咨询医疗专业人员。国家卫生部门表示，已知悉短缺问题，正在准备一份详细声明。

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