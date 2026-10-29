W Republice Południowej Afryki rząd Prowincji Przylądkowej Zachodniej wezwał do pilnej interwencji na szczeblu krajowym z powodu utrzymujących się niedoborów leków w publicznym sektorze ochrony zdrowia. Ograniczenia dostaw wywierają dodatkową presję na placówki medyczne i pacjentów potrzebujących leków ratujących życie oraz preparatów stosowanych w leczeniu chorób przewlekłych, informuje TimesLIVE.

Apel do ministrów

Członkini rady wykonawczej Prowincji Przylądkowej Zachodniej ds. zdrowia i dobrostanu Mireille Wenger po raz pierwszy poruszyła kwestię niedoboru leków 2 czerwca, przed posiedzeniem Krajowej Rady Zdrowia 11 czerwca. Po ponad czterech miesiącach problemy z dostawami utrzymują się.

We wrześniu Wenger zwróciła się do ministra zdrowia Aarona Motsoalediego z prośbą o podjęcie pilnych działań i wyznaczenie jasnych terminów stabilizacji dostaw. Teraz zwróciła się również do minister transportu Barbary Creecy o pomoc w zidentyfikowaniu i usunięciu możliwych przeszkód logistycznych w południowoafrykańskich portach, które mogą opóźniać dostarczanie importowanych leków do publicznych placówek medycznych.

Urzędniczka poprosiła o szczególną uwagę dla portu w Durbanie, gdzie wyrażano obawy dotyczące możliwych opóźnień. Jednocześnie dokładny charakter i skala problemów w porcie nie zostały jeszcze ustalone. Departament prowincji dąży do skoordynowania działań władz, operatorów terminali i innych uczestników procesu.

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Testowanie i redystrybucja zapasów

Według Wenger na dostawy wpływają ograniczenia produkcyjne, zakłócenia w transporcie międzynarodowym, opóźnienia po stronie dostawców, problemy z zamówieniami publicznymi oraz procedury regulacyjne. Po przybyciu importowanych leków do RPA muszą one przejść kontrolę jakości przed dystrybucją do placówek medycznych; proces ten trwa od trzech do czterech tygodni.

Departament Zdrowia Prowincji Przylądkowej Zachodniej co tydzień monitoruje zapasy i pracę dostawców w Cape Medical Depot oraz przekazuje dane rządowi krajowemu. Wśród tymczasowych środków są redystrybucja leków między placówkami, poszukiwanie alternatywnych preparatów i wsparcie tymczasowego importu w razie potrzeby.

Pacjentom zalecono, aby nie przerywali przyjmowania przepisanych leków ani nie zmieniali samodzielnie dawkowania, lecz w przypadku braku zwykle stosowanego preparatu lub zmiany leczenia skontaktowali się z pracownikiem ochrony zdrowia. Krajowy Departament Zdrowia oświadczył, że wie o problemie niedoborów i przygotowuje szczegółowe oświadczenie.

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