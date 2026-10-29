В ЮАР правительство Западно-Капской провинции призвало к срочному вмешательству на национальном уровне из-за устойчивого дефицита лекарств в государственном секторе здравоохранения. Ограничения поставок создают дополнительную нагрузку на медицинские учреждения и пациентов, которым необходимы жизненно важные препараты и лекарства для лечения хронических заболеваний, сообщает TimesLIVE.

Обращение к министрам

Член исполнительного совета Западно-Капской провинции по вопросам здравоохранения и благополучия Мирей Венгер впервые подняла вопрос нехватки медикаментов 2 июня, накануне заседания Национального совета здравоохранения 11 июня. Более чем через четыре месяца проблемы с поставками сохраняются.

В сентябре Венгер обратилась к министру здравоохранения Аарону Мотсоаледи с просьбой принять неотложные меры и установить четкие сроки стабилизации поставок. Теперь она также попросила министра транспорта Барбару Криси помочь выявить и устранить возможные логистические препятствия в южноафриканских портах, которые могут задерживать доставку импортных лекарств в государственные медицинские учреждения.

Чиновница попросила уделить особое внимание порту Дурбан, где высказывались опасения по поводу возможных задержек. В то же время точный характер и масштаб проблем в порту пока не установлены. Провинциальный департамент стремится скоординировать действия органов власти, операторов терминалов и других участников процесса.

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Тестирование и перераспределение запасов

По словам Венгер, на поставки влияют производственные ограничения, сбои в международных перевозках, задержки со стороны поставщиков, проблемы с закупками и регуляторные процедуры. После прибытия импортных препаратов в ЮАР они должны пройти проверку качества перед распределением по медицинским учреждениям; этот процесс занимает от трех до четырех недель.

Департамент здравоохранения Западно-Капской провинции еженедельно отслеживает запасы и работу поставщиков в Кейпском медицинском депо и передает данные национальному правительству. Среди временных мер — перераспределение лекарств между учреждениями, поиск альтернативных препаратов и поддержка временного импорта при необходимости.

Пациентам рекомендовали не прекращать прием назначенных лекарств и не менять дозировку самостоятельно, а в случае отсутствия привычного препарата или изменения лечения обращаться к медицинскому работнику. Национальный департамент здравоохранения заявил, что знает о проблеме дефицита и готовит развернутое заявление.

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