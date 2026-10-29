Влада Західнокапської провінції просить втручання через дефіцит ліків — TimesLIVE

У ПАР уряд Західнокапської провінції закликав до термінового втручання на національному рівні через стійкий дефіцит ліків у державному секторі охорони здоров’я. Обмеження постачань створюють додаткове навантаження на медичні заклади та пацієнтів, які потребують життєво необхідних препаратів і ліків для лікування хронічних хвороб, повідомляє TimesLIVE.

Звернення до міністрів

Членкиня виконавчої ради Західнокапської провінції з питань охорони здоров’я та добробуту Мірей Венгер уперше порушила питання нестачі медикаментів 2 червня, напередодні засідання Національної ради охорони здоров’я 11 червня. Через понад чотири місяці проблеми з постачанням збереглися.

У вересні Венгер звернулася до міністра охорони здоров’я Аарона Мотсоаледі з проханням вжити невідкладних заходів і встановити чіткі строки стабілізації поставок. Тепер вона також попросила міністерку транспорту Барбару Крісі допомогти виявити й усунути можливі логістичні перешкоди в південноафриканських портах, які можуть затримувати доставлення імпортних ліків до державних медзакладів.

Особливу увагу посадовиця попросила приділити порту Дурбан, де висловлювали занепокоєння можливими затримками. Водночас точний характер і масштаб проблем у порту ще не встановлені. Провінційний департамент прагне скоординувати дії органів влади, операторів терміналів та інших учасників процесу.

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Тестування і перерозподіл запасів

За словами Венгер, на постачання впливають виробничі обмеження, перебої в міжнародних перевезеннях, затримки з боку постачальників, проблеми із закупівлями та регуляторні процедури. Після прибуття імпортних препаратів до ПАР вони мають пройти перевірку якості перед розподілом до медичних закладів; цей процес триває від трьох до чотирьох тижнів.

Департамент охорони здоров’я Західнокапської провінції щотижня відстежує запаси та роботу постачальників у Кейпському медичному депо й передає дані національному уряду. Серед тимчасових заходів — перерозподіл ліків між закладами, пошук альтернативних препаратів і підтримка тимчасового імпорту за потреби.

Пацієнтам порадили не припиняти прийом призначених ліків і не змінювати дозування самостійно, а в разі відсутності звичного препарату або зміни лікування звертатися до медичного працівника. Національний департамент охорони здоров’я заявив, що знає про проблему дефіциту та готує розгорнуту заяву.

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