澳大利亚通基洛的居民担心，Quantum DC公司计划建设一座装机容量为1200兆瓦的Tungkillo Compute and Energy Hub数据中心。他们担忧该设施可能影响River Murray Dark Sky Reserve地区的景观、宁静环境和漆黑夜空，据澳大利亚广播公司新闻报道。

总部位于墨尔本的开发商Quantum DC正考虑在通基洛建设该项目，选址面积为220公顷，位于阿德莱德以东约55公里处。该小镇本身位于River Murray Dark Sky Reserve范围内，这是澳大利亚首个获得国际认证、受到保护以免受光污染的区域。

社区担忧

通基洛居民马格达伦·利佩特表示，社区希望保留清澈且能见度良好的夜空。她将该综合设施可能带来的噪音和照明列为主要担忧。她说，在丘陵地带，声音可能传播很远，并对居民和动物造成干扰。

米德默里委员会主席西蒙·贝利也对拟建设施的选址表示担忧。不过，她表示，在举行社区会议并获得有关项目的完整信息之前，不会形成正式立场。

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申请尚未提交

Quantum DC解释称，选择该地点是因为其靠近现有能源基础设施以及其他正在建设的可再生能源项目。该公司代表告诉澳大利亚广播公司，该地块位于暗夜保护区边界外五公里以上。

南澳大利亚州政府尚未收到有关通基洛数据中心的正式申请或文件。这些文件是在规划和开发程序启动前所必需的。有关部门指出，申请人必须说明其计划如何处理能源、用水、冷却以及对邻近地区可能造成的影响等问题。

Quantum DC计划在提交申请前与当地社区举行两场信息说明会。该公司表示，正在开展关于道路交通、噪音、空气质量、照明、水资源、动植物、原住民遗产和消防安全影响的研究。研究结果将与申请一同公布。

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