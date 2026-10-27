Жителі Тункілло занепокоєні планом дата-центру на 1200 МВт — ABC News Australia

Жителі Тункілло в Австралії занепокоєні планами компанії Quantum DC збудувати дата-центр Tungkillo Compute and Energy Hub потужністю 1200 МВт. Вони побоюються можливого впливу об’єкта на краєвид, тишу та темне нічне небо в районі заповідника River Murray Dark Sky Reserve, повідомляє ABC News.

Мельбурнський девелопер Quantum DC розглядає для проєкту ділянку площею 220 гектарів у Тункілло, приблизно за 55 кілометрів на схід від Аделаїди. Саме містечко розташоване в межах River Murray Dark Sky Reserve — першої в Австралії міжнародно акредитованої території, яку захищають від світлового забруднення.

Побоювання громади

Мешканка Тункілло Магдален Ліппетт заявила, що громада прагне зберегти чисте та добре видиме нічне небо. Серед головних побоювань вона назвала можливий шум і освітлення від комплексу. За її словами, у горбистій місцевості звуки можуть поширюватися на значну відстань і турбувати жителів та тварин.

Голова ради Мід-Маррі Сімон Бейлі також висловила занепокоєння щодо розташування запропонованого об’єкта. Водночас вона сказала, що не формуватиме офіційної позиції до громадської зустрічі та отримання повної інформації про проєкт.

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Заявку ще не подано

У Quantum DC пояснили вибір майданчика близькістю до наявної енергетичної інфраструктури та інших проєктів відновлюваної енергетики, що будуються. Представник компанії повідомив ABC, що ділянка розташована більш ніж за п’ять кілометрів поза межами заповідника темного неба.

Уряд штату Південна Австралія ще не отримував офіційної заявки або документів щодо дата-центру в Тункілло. Такі документи необхідні до початку процедур планування та розвитку. Влада зазначила, що заявник має показати, як планує управляти питаннями енергетики, води, охолодження та можливого впливу на прилеглі території.

Quantum DC планує провести дві інформаційні зустрічі з місцевою громадою перед поданням заявки. Компанія заявила, що проводить дослідження впливу на дорожній рух, шум, якість повітря, освітлення, водні ресурси, флору і фауну, спадщину аборигенів та пожежну безпеку. Їхні результати мають оприлюднити разом із заявкою.

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