Mieszkańcy Tungkillo w Australii są zaniepokojeni planami firmy Quantum DC dotyczącymi budowy centrum danych Tungkillo Compute and Energy Hub o mocy 1200 MW. Obawiają się możliwego wpływu obiektu na krajobraz, ciszę i ciemne nocne niebo na obszarze rezerwatu River Murray Dark Sky Reserve — informuje ABC News.

Melbourneński deweloper Quantum DC rozważa na potrzeby projektu działkę o powierzchni 220 hektarów w Tungkillo, około 55 kilometrów na wschód od Adelaide. Samo miasteczko znajduje się w granicach River Murray Dark Sky Reserve — pierwszego w Australii międzynarodowo akredytowanego obszaru chronionego przed zanieczyszczeniem światłem.

Obawy społeczności

Mieszkanka Tungkillo Magdalene Lippett oświadczyła, że społeczność chce zachować czyste i dobrze widoczne nocne niebo. Wśród głównych obaw wymieniła możliwy hałas i oświetlenie pochodzące z kompleksu. Jak zaznaczyła, na pagórkowatym terenie dźwięki mogą rozchodzić się na znaczne odległości i zakłócać spokój mieszkańców oraz zwierząt.

Przewodnicząca rady Mid Murray Simone Bailey również wyraziła zaniepokojenie lokalizacją proponowanego obiektu. Jednocześnie powiedziała, że nie zajmie oficjalnego stanowiska przed spotkaniem ze społecznością i otrzymaniem pełnych informacji o projekcie.

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Wniosek nie został jeszcze złożony

W Quantum DC wyjaśnili wybór lokalizacji bliskością istniejącej infrastruktury energetycznej oraz innych budowanych projektów energii odnawialnej. Przedstawiciel firmy powiedział ABC, że działka znajduje się ponad pięć kilometrów poza granicami rezerwatu ciemnego nieba.

Rząd Australii Południowej nie otrzymał jeszcze formalnego wniosku ani dokumentów dotyczących centrum danych w Tungkillo. Dokumenty te są niezbędne przed rozpoczęciem procedur planowania i rozwoju. Władze zaznaczyły, że wnioskodawca musi wykazać, w jaki sposób zamierza zarządzać kwestiami energii, wody, chłodzenia oraz potencjalnego wpływu na przyległe obszary.

Quantum DC planuje przeprowadzić dwa spotkania informacyjne z lokalną społecznością przed złożeniem wniosku. Firma oświadczyła, że prowadzi badania dotyczące wpływu na ruch drogowy, hałas, jakość powietrza, oświetlenie, zasoby wodne, florę i faunę, dziedzictwo Aborygenów oraz bezpieczeństwo pożarowe. Ich wyniki mają zostać opublikowane wraz z wnioskiem.

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