Жители Тункилло в Австралии обеспокоены планами компании Quantum DC построить дата-центр Tungkillo Compute and Energy Hub мощностью 1200 МВт. Они опасаются возможного влияния объекта на ландшафт, тишину и тёмное ночное небо в районе заповедника River Murray Dark Sky Reserve, сообщает ABC News.

Мельбурнский девелопер Quantum DC рассматривает для проекта участок площадью 220 гектаров в Тункилло, примерно в 55 километрах к востоку от Аделаиды. Сам посёлок расположен в пределах River Murray Dark Sky Reserve — первой в Австралии международно аккредитованной территории, защищаемой от светового загрязнения.

Опасения сообщества

Жительница Тункилло Магдален Липпетт заявила, что сообщество стремится сохранить чистое и хорошо видимое ночное небо. Среди основных опасений она назвала возможный шум и освещение от комплекса. По её словам, в холмистой местности звуки могут распространяться на значительные расстояния и беспокоить жителей и животных.

Председатель совета Мид-Марри Симон Бейли также выразила обеспокоенность расположением предлагаемого объекта. В то же время она сказала, что не будет формировать официальную позицию до общественной встречи и получения полной информации о проекте.

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Заявка ещё не подана

В Quantum DC объяснили выбор площадки близостью к существующей энергетической инфраструктуре и другим строящимся проектам возобновляемой энергетики. Представитель компании сообщил ABC, что участок расположен более чем в пяти километрах за пределами заповедника тёмного неба.

Правительство штата Южная Австралия ещё не получало официальной заявки или документов по дата-центру в Тункилло. Такие документы необходимы до начала процедур планирования и развития. Власти отметили, что заявитель должен показать, как планирует управлять вопросами энергетики, воды, охлаждения и возможного воздействия на прилегающие территории.

Quantum DC планирует провести две информационные встречи с местным сообществом перед подачей заявки. Компания заявила, что проводит исследования влияния на дорожное движение, шум, качество воздуха, освещение, водные ресурсы, флору и фауну, наследие аборигенов и пожарную безопасность. Их результаты должны быть опубликованы вместе с заявкой.

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