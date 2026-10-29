Leo Team 打了一场CS2历史上最长的比赛之一

10月29日，Leo Team电子竞技战队在CCT 2026欧洲系列赛第13季封闭预选赛A组的首场比赛中，以2:1的比分战胜了MAYBE战队。 本场比赛的焦点当属决胜图Inferno，双方在此图上激战了65回合。 经过漫长的加时赛，Leo Team最终以34:31获胜，这场比赛也成为了《反恐精英2》职业赛场上耗时最长的对局之一。

本场比赛采用三局两胜制，因此需赢得两张地图方能获胜。Leo Team开局表现强势，在Ancient地图上以13:7的比分击败对手。 然而在Cache地图上，MAYBE战队以13:6的比分获胜，将总比分扳平。

因此，胜负将在第三张地图——Inferno上决出，这场比赛对两支队伍而言都成为了一场对耐力和专注力的真正考验。

Inferno上的65回合：Leo Team如何逆转取胜

决胜地图的开局属于Leo Team。该队以9:3的比分赢下上半场，取得了显著优势。然而，换边后，MAYBE成功重回比赛，在十二局中赢下了九局。

常规时间以12:12战平，双方进入加时赛。正是从这一刻起，比赛的激烈程度达到了前所未有的高度。

双方继续交替赢下回合，谁也没能彻底确立优势。在某个时刻，MAYBE甚至以24:22反超比分，但Leo Team随即扳平并继续奋战。

这场紧张激烈的对决一直持续到30:30平。随后，Leo Team成功取得决定性优势，并以34:31的比分拿下该图。

两队总共进行了65回合，其中41回合发生在加时赛中。相比之下，在标准的MR12赛制下，CS2地图的常规时间最多为24回合。

Leo Team中表现突出的选手

这场旷日持久的比赛让选手们创下了异常出色的个人数据。

在Inferno地图上，Leo Team中击杀数最多的是Julien “Tarkky” Buzogany——52次。他还展现了全队最高的每回合平均伤害值——92.5 ADR。

法国选手Etienne “drac” Salaün在本图中斩获50次击杀，HLTV 3.0评分达到1.29。

Leo Team队内最高HLTV 3.0评分为1.30，由雅库布·“aimy”·克莱茨科夫斯基（Jakub “aimy” Kleczkowski）获得。他共取得47次击杀，其中包括31次爆头。

Kacper “next1me” Parakowski在此次胜利中也发挥了重要作用。他贡献了51次击杀，并在三次单挑多名对手的局面中成功取胜。

与此同时，本场比赛中击杀数最多的选手是MAYBE战队的Oleksandr “shallthing” Vladov，共计57次击杀。其中，他使用AWP枪械完成了35次击杀。

为什么Leo Team的这场比赛对CS2来说意义非凡

随着《反恐精英2》转为MR12赛制，常规时间内的回合数已缩减至24回合。因此，双方交锋超过40至50回合的比赛已相当罕见。 要取得这样的比分，需要经历漫长的加时赛，且双方在加时赛中仍无法分出胜负。

Leo Team与MAYBE在Inferno地图上的对决，正是这种旷日持久较量的典型例证。双方共进行了65局较量，最终34:31的比分使这场对决跻身CS2最漫长对局之列。 不过这并非绝对纪录：2024年，Fnatic与M80在ESL Pro League Season 20的Anubis地图上曾激战71回合。

对于Leo Team而言，这场胜利标志着他们在CCT 2026欧洲系列赛第13季封闭预选赛A组的征程取得了成功的开局。 在对手于常规时间内追平比分后，该队成功重新掌控了比赛节奏，并最终挺过了漫长的加时赛。 最终，Leo Team以2:1的地图比分结束了这场对决，并在赛事伊始取得了一场关键胜利。

比赛的完整数据、选手个人表现以及各回合战况已发布在HLTV上。

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