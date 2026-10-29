29 października drużyna e-sportowa Leo Team pokonała MAYBE wynikiem 2:1 w meczu otwarcia grupy A zamkniętych kwalifikacji CCT 2026 Europe Series 13. Głównym wydarzeniem tego starcia była decydująca mapa Inferno, na której drużyny rozegrały 65 rund. Po długiej serii dogrywek Leo Team zwyciężył wynikiem 34:31, rozgrywając jedną z najdłuższych map w profesjonalnym Counter-Strike 2.

Spotkanie odbyło się w formacie best-of-three, więc aby wygrać mecz, trzeba było wygrać dwie mapy. Leo Team pewnie rozpoczęła serię, pokonując rywala na mapie Ancient wynikiem 13:7. Jednak na mapie Cache drużyna MAYBE zdołała wyrównać wynik, wygrywając 13:6.

W ten sposób o zwycięstwie zadecydowała trzecia mapa — Inferno, która stała się prawdziwym sprawdzianem wytrzymałości i koncentracji dla obu drużyn.

65 rund na Inferno: jak Leo Team wywalczyło zwycięstwo

Początek decydującej mapy należał do Leo Team. Drużyna wygrała pierwszą połowę wynikiem 9:3 i uzyskała znaczną przewagę. Jednak po zmianie stron MAYBE zdołało wrócić do gry, wygrywając dziewięć rund z dwunastu.

Czas regulaminowy zakończył się wynikiem 12:12, więc drużyny przeszły do dogrywki. Właśnie wtedy mecz przybrał niezwykłą skalę.

Rywale nadal wymieniali się wygranymi rundami, nie pozwalając sobie nawzajem na ostateczne umocnienie przewagi. W pewnym momencie MAYBE nawet wyszło na prowadzenie wynikiem 24:22, jednak Leo Team odrobiło straty i kontynuowało walkę.

Napięta rywalizacja trwała aż do wyniku 30:30. Następnie Leo Team zdołało uzyskać decydującą przewagę i zakończyć mapę zwycięstwem 34:31.

W sumie drużyny rozegrały 65 rund, z czego 41 przypadło na dogrywkę. Dla porównania, w standardowym formacie MR12 regulaminowy czas mapy CS2 przewiduje maksymalnie 24 rundy.

Kto wyróżnił się w składzie Leo Team

Długa rozgrywka pozwoliła e-sportowcom osiągnąć niezwykle wysokie wyniki indywidualne.

Najwięcej zabójstw w składzie Leo Team na mapie Inferno zaliczył Julien „Tarkky” Buzogany – 52. Wykazał się on również najwyższym w drużynie średnim wskaźnikiem zadawanych obrażeń na rundę – 92,5 ADR.

Francuski gracz Etienne „drac” Salaün zakończył mapę z 50 zabójstwami i wskaźnikiem HLTV 3.0 na poziomie 1,29.

Najlepszy wskaźnik wśród graczy Leo Team uzyskał Jakub „aimy” Kleczkowski — 1,30. Na jego koncie znalazło się 47 zabójstw, w tym 31 strzałów w głowę.

Kacper „next1me” Parakowski również odegrał ważną rolę w zwycięstwie. Zanotował 51 zabójstw i trzykrotnie wyszedł zwycięsko z sytuacji, w których pozostawał sam przeciwko kilku przeciwnikom.

Jednocześnie największą liczbę zabójstw spośród wszystkich uczestników meczu odnotował gracz MAYBE, Oleksandr „shallthing” Vladov — 57. Na jego koncie znajduje się również 35 zabójstw z AWP.

Dlaczego mecz Leo Team był wyjątkowy dla CS2

Wraz z przejściem Counter-Strike 2 na format MR12 liczba rund w regulaminowym czasie gry została skrócona do 24. Z tego powodu mecze, w których drużyny rozgrywają ponad 40–50 rund, zdarzają się dość rzadko. Aby osiągnąć takie wyniki, konieczna jest długa seria dogrywek, podczas których przeciwnicy nie są w stanie wyłonić zwycięzcy.

Starcie Leo Team z MAYBE na mapie Inferno stało się jednym z przykładów tak zaciętej walki. Drużyny rozegrały 65 rund, a końcowy wynik 34:31 sprawił, że spotkanie to znalazło się wśród najdłuższych rozgrywek na mapie w CS2. Nie jest to jednak rekord absolutny: w 2024 roku Fnatic i M80 rozegrali 71 rund na mapie Anubis podczas ESL Pro League Season 20.

Dla Leo Team zwycięstwo to stanowiło udany początek występów w grupie A zamkniętych kwalifikacji CCT 2026 Europe Series 13. Drużynie udało się odzyskać kontrolę nad przebiegiem meczu po tym, jak przeciwnik odrobił straty w regulaminowym czasie gry, a następnie przetrwała długą serię dogrywek. Ostatecznie Leo Team zakończyła pojedynek wynikiem 2:1 w mapach i odniosła ważne zwycięstwo na początku turnieju.

Pełne statystyki meczu, indywidualne wyniki graczy oraz przebieg rund zostały opublikowane na HLTV.

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