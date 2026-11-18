Główną kampanię fabularną w Grand Theft Auto 6 można ukończyć w około 50 godzin.

Natomiast zdobycie platynowego trofeum na PlayStation 5 zajmie graczom około 200 godzin.

Według informacji podanych przez Toma Hendersona z serwisu Insider Gaming, fabuła będzie składać się ze 100 misji podzielonych na pięć rozdziałów. Wspomniane 50 godzin dotyczy wyłącznie głównej historii, bez zadań pobocznych i dodatkowych aktywności.

Dla porównania, fabuła GTA 5 zajmuje około 32 godzin, a Red Dead Redemption 2 – około 50 godzin. Jednocześnie współdyrektor Rockstar North, Rob Nelson, wspominał wcześniej, że jego własna rozgrywka w GTA 6 trwała około 80 godzin, uwzględniając zadania poboczne i eksplorację otwartego świata.

Jednym z najtrudniejszych wyzwań w drodze do zdobycia platynowej statuetki może okazać się polowanie fotograficzne. Według szacunków Genderson graczom będzie trzeba odnaleźć i sfotografować 170 różnych gatunków zwierząt w fikcyjnym stanie Leonida. Podobna mechanika pojawiła się już w grze Red Dead Redemption 2, gdzie odkrywanie dzikiej przyrody stanowiło część ukończenia gry w 100%.

Wszystkie podane informacje opierają się na wyciekach materiałów zapowiadających grę i nie zostały jeszcze oficjalnie potwierdzone przez Rockstar Games. GTA 6 ukaże się na PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S.

Źródło: Insider Gaming

Ukraina zajęła ostatnie miejsce wśród krajów europejskich w rankingu dostępności Grand Theft Auto VI. Aby nabyć podstawową wersję tej długo oczekiwanej gry, ukraiński pracownik będzie musiał przepracować ponad 31 godzin. Dla porównania, mieszkaniec Luksemburga, który znalazł się na czele rankingu, potrzebuje na to zaledwie półtorej godziny pracy.

W nocy z 18 na 19 listopada o godz. 00:00 odbędzie się długo oczekiwana premiera Grand Theft Auto VI — nowej, wielkiej gry od Rockstar Games. Po wielu latach oczekiwania i licznych przesunięciach terminów gracze będą mogli zanurzyć się w historii przestępczego duetu Lucii i Jasona, której akcja rozgrywa się w słonecznym Weiss City.

Grand Theft Auto 6 uzyskało 99 na 100 punktów w serwisie Metacritic, dzieląc pierwsze miejsce w rankingu najwyżej ocenianych gier w historii z grą The Legend of Zelda: Ocarina of Time, która ukazała się w 1997 roku.

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