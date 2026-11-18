Основную сюжетную кампанию Grand Theft Auto 6 можно будет пройти примерно за 50 часов.

Однако для получения платинового трофея на PlayStation 5 игрокам придётся потратить около 200 часов.

По информации инсайдера Тома Хендерсона из Insider Gaming, сюжет будет состоять из 100 миссий, распределенных между пятью главами. Указанные 50 часов касаются только основной истории, без побочных заданий и дополнительных активностей.

Для сравнения: сюжет GTA 5 занимает примерно 32 часа, а Red Dead Redemption 2 — около 50 часов. В то же время соруководитель Rockstar North Роб Нельсон ранее рассказывал, что его собственное прохождение GTA 6 длилось около 80 часов с учётом побочных заданий и исследования открытого мира.

Одним из самых сложных испытаний для получения платины может стать фотоохота. По оценке Гендерсона, игрокам нужно будет найти и сфотографировать 170 различных видов животных в вымышленном штате Леонида. Подобная механика уже была в Red Dead Redemption 2, где изучение дикой природы было частью прохождения игры на 100%.

Все приведенные данные основаны на утечке обзорных материалов и пока не подтверждены официально Rockstar Games. GTA 6 выйдет для PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

Источник: Insider Gaming

Украина заняла последнее место среди европейских стран в рейтинге доступности Grand Theft Auto VI. Чтобы приобрести базовую версию долгожданной игры, украинскому работнику придётся отработать более 31 часа. Для сравнения: жителю Люксембурга, возглавившему рейтинг, достаточно всего полутора часов работы.

В ночь на 19 ноября в 00:00 состоится долгожданный релиз Grand Theft Auto VI — новой масштабной игры от Rockstar Games. После многих лет ожидания и многочисленных переносов даты выхода геймеры смогут окунуться в историю криминального дуэта Люсии и Джейсона, которая разворачивается в солнечном Вайс-Сити.

Grand Theft Auto 6 набрала 99 из 100 баллов на агрегаторе Metacritic, разделив первое место в рейтинге самых высокооцененных игр в истории с The Legend of Zelda: Ocarina of Time, вышедшей в 1997 году.

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